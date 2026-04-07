Open Var: L'analisi sul tocco di mano di Tavares in Lazio-Parma

Durante il consueto appuntamento ad Open VAR è stato analizzato l'episodio in Lazio-Parma del tocco di mano di Tavares in area di rigore, che non ha portato poi al calcio di rigore per fuorigioco di Pellegrino che aveva contestato il pallone proprio con il terzino biancoceleste impattando sull'azione.

Il dialogo arbitro-VAR

Sala VAR: "Vediamo come la prende. Chiamano un tocco di mano. Check in corso. Va di mano. Questa è mano. Controlla se per te è fallo oppure no. È fallo di mano. Devo andare a vedere l'APP. Stiamo controllando l'APP perchè abbiamo una bandierina blu sul numero 9. Sul numero 9 perchè poi non tocca la palla dopo, che poi va a impattare sul giocatore della Lazio. Confermiamo il punto di rilascio di sistema. Comunque poi va con la mano. Ti devo far valutare nel caso una bandierina blu. Ti consiglio un OFR per vedere un possibile rigore e prima c'è un fuorigioco un impatto. Allora ti faccio vedere prima il punto di contatto, questo è il fallo di mano del numero 17 (Tavares n.d.r.). Il numero 9 che va a contrasto su di lui ti faccio vedere in dinamica ciò che fa e la posizione di partenza.

Arbitro: “sicuramente impatta (Pellegrino n.d.r.) perchè va ad attaccare. Vediamo se è fuorigioco.”

Sala VAR: “Ti faccio vedere la posizione di partenza”.

Arbitro: “Assolutamente fuorigioco punibile”.

Il commento ad Open VAR

La bandierina blu cosa significa? Significa che viene rilevata la posizione marginale ma esistente di fuorigioco di Pellegrino. Pellegrino non va mai a toccare il pallone e bisogna valutare l'impatto che pone in essere su Tavares. C'è addirittura un contatto con il difensore della Lazio pertanto la posizione di fuorigioco diventa punibile e l'analisi viene condotta molto bene. Questo poi porta a mettere in secondo piano la punibilità del fallo di mano. Sono situazioni non facili da rilevare da campo anche per l'assistente che ha il corpo di Tavares che gli impedisce di collaborare sul tocco di mano, ma la posizione di fuorigioco risolve la situazione.

Se Pellegrino fosse stato in posizione regolare la spinta era sufficiente per poi portare al non rigore o sarebbe stato punibile?