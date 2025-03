Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: Baroni perde un titolare per gli ottavi di finale

L'Europa League sta per riaprire le porte, gli ottavi di finale stanno per cominciare e soltanto 8 squadre potranno passare il turno ed accedere ai quarti di finale. La squadra biancoceleste, durante tutta la prima fase della competizione europea, si è mantenuta alla vetta della classifica ed ha potuto guardare le altre squadre dall'alto, infatti, in 8 partite disputate si contano 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. La Lazio, per accedere ai quarti di finale e tentare di vincere l'Europa League, dovrà lottare duramente, tuttavia, sembra che il mister Marco Baroni dovrà fare a meno di un titolare per il match di andata, in programma per domani 6 marzo alle ore 21:00 sul campo del Viktoria Plzen.

Viktoria Plzen-Lazio: questione infortunati

Problemi in arrivo per il mister Marco Baroni, infatti, il capitano Mattia Zaccagni si è fermato a causa di un'affaticamento al polpaccio. L'attaccante biancoceleste si è già sottoposto ai controlli clinica, inoltre, non ha potuto partecipare all'allenamento tenutosi ieri pomeriggio.

