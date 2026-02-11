Le pagelle di Bologna-Lazio, lampo Noslin e squadra di rigore

Un quarto di finale di coppa Italia che può portare all'Europa. Questo il pensiero delle due squadre che si sfidano questa sera al Renato Dall'Ara. Il Bologna di Italiano contro la Lazio di Sarri, due allenatori che giocano in modo offensivo e propositivo. Dopo una prima mezz'ora di assoluto tatticismo le squadre si aprono ed iniziano a vedersi le occasioni. Apre Castro, chiude Noslin. Necessari i calci di rigore per decidere il passaggio del turno e li i biancocelesti sono impeccabili segnando 4 penalty su 4. Il Bologna su 3 ne segna solo 1.

