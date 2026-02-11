Coppa Italia, la Lazio batte il Bologna e vola in semifinale: ecco le prossime date

Il percorso della Lazio in Coppa Italia continua, infatti, grazie al gol di Noslin, che ha riportato equilibrio in campo dopo il vantaggio del Bologna, e ai rigori battuti correttamente dagli uomini scelti dal Comandante, le aquile volano in semifinale, dove ad attenderle ci sarà l'Atalanta.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Bologna-Lazio: la partita

Una partita che ha lasciato i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo. La rete segnata da Castro al 30' e il grave infortunio di Pedro, trasportato in ospedale, sembrava che stessero per mettere fine al percorso della Lazio in Coppa, ma fortunatamente il gol di Noslin al 48' su assist di Dele-Bashiru ha ridato speranza al popolo biancoceleste. Sono stati i rigori a decidere l'ultima semifinalista, infatti, mentre tra Orsolini, Dallinga e Ferguson soltanto l'olandese è riuscito a batterlo correttamente, i tiri di Tavares, Dia, Marusic e Taylor sono stati imparabili per il portiere Skorupski.

Coppa Italia: le date delle semifinali

Nonostante il calendario del prossimo turno di Coppa Italia non sia ancora certo, le date di andata e ritorno dovrebbero essere il 4 marzo e il 22 aprile, giornate nelle quali la Lazio dovrà affrontare l'Atalanta, arrivata dopo il trionfo per 3-0 contro la Juventus, mentre dall'altra parte del girone si sfideranno Inter e Como. Per quanto riguarda lo stadio, invece, la gara di andata si giocherà rispettivamente all'Olimpico e a San Siro, mentre al ritorno saranno la Dea e il club di Fábregas a giocare in casa.