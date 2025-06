Ag. Mandas: "Bellissimo vederlo in Nazionale. Mercato? Non ci pensiamo…"

Largo spazio in questo periodo agli impegni dei calciatori con le rispettive Nazionali, molti giocatori della Lazio hanno dato il loro contributo. Su tutti si sono messi in luce Gustav Isaksen (Danimarca) e Christos Mandas (Grecia).

Mandas partita super con la Grecia

Il portiere greco al suo debutto dal 1' con la Nazionale ha brillato nel match contro la Slovacchia vinto dagli ellenici per 4-1. Mandas si è distinto per grandi parate e soprattutto per aver neutralizzato un rigore.

Le parole dell'agente di Mandas

Mandas - IPA

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto l'agente di Christos Mandas che ha commentato la sua prestazione con la Nazionale e la sua situazione alla Lazio: