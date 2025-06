Lotito: "Potevamo andare in finale di UEL. Gli obiettivi sono quelli dello scorso anno…"

Questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti, la Lazio ha presentato ufficialmente il "Progetto Lazio Academy" con la finalità di aumentare la presenza sul territorio regionale della Prima Squadra della Capitale.

A margine dell'evento il presidente Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazione ai cronisti presenti, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Senza il passato non c'è il futuro, "storia magistra vitae" non è un fatto teorico ma un fatto pratico, la storia ti deve insegnare per poter far sì che gli errori, se ci sono stati degli errori, non vengano ripetuti.

Erano quelli che c'erano lo scorso anno che nella prima parte di campionato ha dimostrato di poterli perseguire e poi negli ultimi tempi si è persa, immeritatamente per quelle che erano le possibilità perché se fino a quel momento era prima in Europa League, aveva la possibilità con tutto il rispetto di potersi superare a andare in finale di Europa League poi ha perso tutto. Questo è come qualche squadra del Nord che è partita per vincere tutto e non ha vinto niente.