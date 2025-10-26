Il doppio ex Giannichedda sulla Lazio e la sfida contro la Juventus

A parlare è un doppio ex, Giuliano Giannichedda, protagonista sia con la maglia della Lazio che con quella della Juventus. L'ex centrocampista è stato intervistato da Il Messaggero dove ha parlato in primis del match di stasera tra capitolini e bianconeri, toccando anche vari temi che riguardano il mondo Lazio e il suo passato da calciatore nella capitale.

Il momento più bello con la maglia della Lazio?

l ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono talmente tanti che ricordarne soltanto uno sarebbe praticamente impossibile. Posso citare la vittoria della Coppa Italia.

La situazione Lazio e il poco entusiasmo…

Poco entusiasmo alla Lazio? Non dovrebbe mai mancare, soprattutto quando si parla di addetti ai lavori. Ma è chiaro che, vedendo i risultati del club biancoceleste, un po’ di entusiasmo sembra mancare. Senza mercato non puoi aumentare il livello della squadra, Sarri non ha potuto avere quei calciatori che aveva chiesto per offrire un determinato tipo di calcio. Questo però non può essere un alibi, perché quella della Lazio resta una buona rosa che può ambire a disputare un campionato importante.

Quale futuro si aspetta della Lazio?