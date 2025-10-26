Torino-Genoa 2-1, al 90simo Maripan regala la vittoria

È la partita dell'ora di pranzo quella tra Torino e Genoa dell'ottava giornata di campionato di serie A. A sfidarsi sono i granata di Marco Baroni, che vengono da un ottimo momento dopo un inizio di stagione opaco che stava mettendo a rischio la panchina del tecnico ex Lazio; dall'altra parte il Genoa di Vieira che deve trovare un suo equilibrio. Il risultato finale è di 2-1 con il match deciso al 90simo da un gol di Maripan.

La partita

Il match inizia e prosegue con il dominio del Genoa. La squadra ospite parte subito all'attacco trovando il gol con Thorsby al minuto 8. La squadra di casa prova a reagire ma lo fa senza essere incisiva davvero. Il Genoa da far suo controlla senza troppi problemi.

Il secondo tempo inizia con un altro trend. Il Torino cambia pelle e si vede nel gioco e nello spirito. Dopo vari tentativi offensivi arriva il pareggio al minuto 63 complice un autogol di Sabelli. I granata continuano a spingere e il Genoa a difendersi come può. Al minuto 90 la rete vittoria grazie a Maripan.

Le rispettive classifiche

Momento d'oro in casa Torino. La squadra di Marco Baroni si porta a casa tre punti importanti che la fa salire all'undicesimo posto con 11 punti.

Tanta amarezza per il Genoa. Ultimo posto in classifica e solo 3 punti per gli uomini di Patrick Vieira.