Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelte dei terzini per Sarri

È arrivato il giorno della sfida tra la Juventus e la Lazio nell’ottava giornata di campionato, con i biancocelesti che ospiteranno all’Olimpico la squadra dell’ex tecnico laziale Igor Tudor. Un confronto che si prospetta determinante soprattutto per il futuro del tecnico croato, la cui panchina appare altamente in bilico a causa delle ultime uscite stagionali che hanno fortemente deluso la dirigenza della Continassa.

In casa Lazio, invece, continuano a pesare i problemi legati ai continui infortuni. In settimana è arrivata un’altra tegola: l’infortunio di Tavares per un problema muscolare, che si aggiunge alle già numerose assenze della squadra. In assenza del terzino portoghese, Sarri ha scelto Marusic sulla fascia sinistra e Lazzari su quella destra, con Romagnoli e Gila a fare da centrali e Provedel confermato tra i pali.

Il centrocampo resta invariato rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Atalanta, con Cataldi regista a causa dell’infortunio di Rovella, Guendouzi sulla destra e Basic sulla sinistra. Infine, per il reparto offensivo, il tridente sarà formato da Isaksen, Dia e Zaccagni, con il senegalese che prenderà il posto dell’infortunato Castellanos e il danese a sostituire l’assente Cancellieri, rimasto ai box per l'infortunio rimediato proprio nell’ultima sfida contro l’Atalanta.

In attesa del fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, Maurizio Sarri e Igor Tudor hanno diramato le proprie formazioni ufficiali, di seguito gli undici titolari di Lazio e Juventus.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; David, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.