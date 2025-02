Lazio, la rinascita di Isaksen: il danese non si ferma più

La Lazio sabato ha pareggiato contro il Napoli, una partita difficile la squadra di Baroni è riuscita a strappare agli avversari soltanto un punto, in attesa del match contro il Venezia che sarà occasione per ritornare a vincere. Della partita contro i partenopei, non si può non evidenziare la prestazione di uno dei biancocelesti: Gustav Isaksen, autore del primo goal della partita e della Lazio, un colpo secco da lontano e dritto in porta che ha scatenato la gioia dell’Olimpico.

La “rinascita” di Isaksen

L’attaccante bianco celeste Isaksen, arrivato alla Lazio nell’estate 2023-2024, sembra star vivendo un momento di rinascita. Stavolta il 22 anni non deve più fermarsi e lasciarsi andare ad alti e bassi che non hanno sempre tenuto in bilico in Questi mesi, tanto da farlo finire sul mercato in uscita della Lazio in moltissime occasioni. Come riporta Il Messaggero, quest’estate lo scambio con Stengs è tramontato per le richieste di un ulteriore conguaglio da parte del Feyenoord; fino ad un mese fa, Isaksen era ancora sul mercato e, chiunque avesse messo almeno 15 milioni sul tavolo, se lo sarebbe aggiudicato. In Italia spingeva il Bologna, all’estero due squadre della premier, anche il Celtic e l’Olympiakos che aveva proposto anche un diritto di riscatto. Tutto avrebbe fatto pensare ad una partenza, ma Isaksen ha dimostrato l’importanza della sua permanenza a Roma e quanto può dare alla società capitolina.

