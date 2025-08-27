Sarri e l'immenso lavoro su questa sua nuova Lazio

Forse l'impresa più ardua della sua carriera quella di quest'anno per Maurizio Sarri. L'allenatore 66enne ha ha compiute di imprese grandi e piccole, dalle promozioni miracolose con squadre non quotate all'arrivo, in ritardo, in grandi club affascinando tutti con il suo gioco e dando alla nascita il famoso sarrismo.

Ora c'è la sua amata Lazio da modellare a sua immagine e somiglianza. La difficoltà di un calciomercato non fatto rende tutto estremamente difficile e non ci sarà da curare solo l'aspetto tecnico-tattico ma anche quello psicologico. Il mister toscano dovrà tirare fuori motivazioni, voglia, carattere da parte degli atleti che ha a disposizione e magari riuscirà a tramandare l'amore e la passione per la Lazio che lo ha travolto ai giocatori che indosseranno colori e simbolo della prima squadra della capitale.

Il disastro di Como

Nella prima giornata di campionato la Lazio ha nettamente sfigurato. Una squadra mai in partita con manovre fin troppe lente e macchinose. Pochi uomini a salvarsi e tanti bocciati. Di positivo la consapevolezza da parte di tutti della prestazione inaccettabile e mediocre. Questo il pensiero comune esternato al termine della partita con il Como da parte di tutti i protagonisti che hanno parlato al microfono. Su tutti l'allenatore Maurizio Sarri, poi Ivan Provedel, Danilo Cataldi, Mattia Zaccagni, Adam Marusic. La disfatta non è arrivata solo dal punto di vista tattico, dove l'avversario ha divorato completamente in ogni settore di campo i biancocelesti ma a Maurizio Sarri non è piaciuto nemmeno l'atteggiamento mentale dei suoi. In mezzo al campo è mancata grinta, carattere, aggressività nonchè voglia di vincere che va oltre il rodaggio fisico.

La chiave per ripartire

Lo slogan che aleggia da domenica sera nell'ambiente Lazio è ripartire e subito. Nella prossima partita di campionato arriva allo stadio Olimpico di Roma l'Hellas Verona. Avversario ostico che ha dimostrato organizzazione e tenacia nella trasferta contro l'Udinese riuscendo a strappare un punto. Maurizio Sarri sta lavorando intensamente per trovare le chiavi per risollevare la squadra. Potrebbero arrivare novità dall'assetto tattico ma sicuramente l'allenatore toscano lavorerà molto anche sulla testa dei calciatori. La spinta in più potrebbe arrivare dai veterani nonchè fedelissimi di Sarri. L'esperienza in questi casi potrebbe diventare determinante e trainare l'intera squadra. I nomi decisivi in tal senso possono essere quelli di Mattia Zaccagni, Matteo Guendouzi, Adam Marusic ed Ivan Provedel.