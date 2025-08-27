L’ex presidente Massimo Moratti ricoverato: la situazione

Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e figura di spicco del calcio italiano, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite. Nonostante la gravità del quadro clinico, le informazioni provenienti dall’ambiente vicino alla famiglia precisano che le condizioni non sarebbero critiche, anche se la situazione viene seguita con estrema attenzione dai medici.

Depositphotos

Un nome legato alla storia dell’Inter

Moratti ha guidato l’Inter per quasi due decenni, diventando un punto di riferimento per i tifosi nerazzurri e conquistando numerosi trofei, tra cui il celebre Triplete del 2010. Dopo aver ceduto la società, ha mantenuto un profilo discreto ma sempre vicino alla squadra e al mondo sportivo.

Monitoraggio costante e vicinanza della famiglia

Secondo le ultime notizie, l’ex dirigente sarebbe stato ricoverato a scopo precauzionale, con un team medico che ne sta seguendo l’evoluzione clinica passo dopo passo. Accanto a lui ci sono i familiari più stretti, che hanno chiesto rispetto della privacy. I tifosi e il mondo del calcio hanno espresso vicinanza, augurandogli una pronta guarigione.