Che impresa Musetti: con Sinner, adesso l’Italia ha due azzurri in Top 5

Grande impresa per l'italiano Lorenzo Musetti che, dopo aver sconfitto Andrey Rublev nella semifinale ad Honk Kong con un punteggio di 6-7 (3), 7-6, 6-4, è entrato nella top 5.

L'impresa di Lorenzo Musetti

Grazie al trionfo Lorenzo Musetti ad Honk Kong, che ora potrà partecipare alla finale dell'Atp 250, l'Italia per la prima volta avrà due tennisti in top 5 per la prima volta, considerando anche il Campione Jannik Sinner. Una grande impresa per Musetti, che ha permesso all'italiano di scavalcare Alex de Minaur in classifica ed occupare il 5°posto nella top 5, ma non solo, il toscano è anche entrato nella storia del tricolore, infatti, è il 4° miglior italiano di sempre dopo Sinner (arrivato anche al 1° posto), Panatta (ex numero 4) e Pietrangeli (ex numero 3).