Como-Lazio, le ultime: Provedel favorito su Mandas, ma pesano le assenze in casa biancoceleste

Tutto è pronto per l’inizio del campionato: oggi alle 18:30 scenderanno in campo Como e Lazio e si sfideranno in questa prima giornata di campionato. Come riporta all’interno odierno del quotidiano Il Corriere dello Sport Sarri deve sciogliere ancora alcuni dubbi, prima fra tutti quello importa, soltanto oggi, a poco ore dalla partita comunicherà quale sarà il portiere titolare fra Provedel e Mandas. Inoltre, non da sottovalutare i numerosi assenti di oggi.

I grandi assenti di oggi

La Lazio dovrà fare a meno di Romagnoli, Patric, Gigot, Vecino e Isaksen. Sarri non ha parlato alla vigilia, ma il campo ha già fornito segnali chiari sulle sue scelte. Se Provedel, Marušić, Rovella e Castellanos saranno titolari, lo si scoprirà soltanto poco prima della partita. La chiusura di Formello e l’assenza delle telecamere hanno reso tutto più riservato, ma le indicazioni arrivate dalle ultime prove sembrano precise.

Un rebus in porta

Il rebus principale riguarda la porta. Ivan Provedel ha attraversato settimane difficili, ma ora appare favorito su Mandas. Dopo aver perso spazio nei test estivi, il portiere è pronto a rilanciarsi: Sarri lo considera ancora un riferimento e potrebbe ridargli fiducia.

E infine…

In difesa, con Patric e Gigot indisponibili, toccherà a Gila e Provstgaard in posizione centrale, mentre sulle fasce agiranno Marušić e Lazzari. A centrocampo ci sarà Nicolò Rovella, che affiancherà Cataldi e Guendouzi, dando equilibrio e dinamismo alla manovra. In attacco, spazio a Taty Castellanos, con Pedro/ Zaccagni e Cancellieri larghi ai lati. Sarri punta dunque su un 4-3-3 capace di garantire copertura e intensità, cercando la reazione dopo un estate complessa. La Lazio dovrà dimostrare di poter contare sui suoi uomini chiave, quelli di sempre, e trasformare le difficoltà in un’opportunità di rilancio.