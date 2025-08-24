Oggi inizia il campionato anche per i biancocelesti! Probabili formazioni di Como-Lazio

Tutto è pronto per questo inizio di campionato per i biancocelesti: oggi alle 18:30, sul campo del Como, la Lazio di Sarri ritornerà in campo dopo un’estate difficile, ma di grande lavoro e impegno.

I dubbi e le probabili scelte di Sarri: cosa filtra da Formello?

Sarri deve ancora sciogliere gli ultimi nodi di formazione, con diversi ballottaggi che riguardano ruoli chiave. In porta Ivan Provedel sembra avere le maggiori chance di partire titolare, avanti a Mandas. Sulla corsia destra il duello è tra Lazzari e Marušić: quest’ultimo potrebbe anche essere arretrato al centro in caso di necessità, vista l’assenza di Romagnoli e le difficoltà numeriche nel reparto arretrato. La difesa dovrebbe essere composta dalla coppia centrale Gila-Provstgaard, con Nuno Tavares sulla fascia sinistra a completare la linea a quattro. A centrocampo il ballottaggio principale è tra Rovella e Cataldi per il ruolo di regista: al momento l’ex Monza è in vantaggio e dovrebbe affiancare Guendouzi e Dele-Bashiru, pronti a dare sostanza e dinamismo. In avanti Sarri è orientato a puntare su Taty Castellanos, favorito su Dia per il ruolo di centravanti. Ai suoi lati agiranno Cancellieri e il capitano Zaccagni, punti di riferimento fondamentali per garantire imprevedibilità e qualità al reparto offensivo.

