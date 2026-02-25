Lazio-Atalanta Coppa Italia: Olimpico verso il deserto

Il dato è clamoroso: appena duemila tagliandi staccati, con l’Olimpico che rischia di presentarsi semivuoto anche in Coppa. Si va, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, verso un impianto deserto. Il 4 marzo la Lazio affronterà l’Atalanta nella sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia. È l’appuntamento più rilevante dell’annata, eppure il pubblico non risponderà: finora sono stati venduti soltanto 2100 biglietti. Meno di 2000, su 29.918 abbonati, hanno confermato il proprio posto, mentre circa 200 tifosi senza tessera hanno acquistato un tagliando. La contestazione verso Lotito sarà tangibile. Marusic aveva invitato i sostenitori a riempire lo stadio, Sarri aveva parlato di gesto d’amore riferendosi alla protesta. Opinioni differenti, ma l’Olimpico avrà un’atmosfera surreale.

Nel frattempo si sono registrate oscillazioni anomale in Borsa: il titolo Lazio ha guadagnato il 5,8%, raggiungendo 1,4650 euro, il valore più alto da giugno 2020. Nel pomeriggio gli scambi erano stati sospesi per eccesso di rialzo, con un picco del +7,58%. Entro quattro giorni dovranno emergere eventuali acquirenti che abbiano superato le soglie di rilevanza fissate al 3, 5 o 10%. La Consob potrebbe osservare l’evoluzione del titolo; ogni eventuale replica ufficiale del club, se richiesta, dovrà essere resa pubblica per evitare squilibri informativi. L’andamento delle azioni, scese dopo la presentazione del progetto Flaminio e risalite con le indiscrezioni su un possibile cambio di proprietà, poi smentite dalla società anche ieri, sembra seguire la logica finanziaria del “buy on rumors, sell on news”: acquistare sulle voci e vendere alla notizia.