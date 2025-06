Sarri-Lazio: ecco quando verrà presentato l'allenatore

Storica giornata in casa Lazio con il ritorno di Maurizio Sarri. Esattamente 450 giorni dopo le sue dimissioni il Comandante torna alla guida dei capitolini e passa l'intera giornata nel centro sportivo di Formello in compagnia del direttore sportivo Angelo Fabiani e il patron biancoceleste Claudio Lotito.

Tanti i dettagli ricordati dalla società Lazio, tra questi spunta la data in cui verrà ufficialmente presentato Maurizio Sarri alla stampa. Oggi è stata una giornata incentrata su un riepilogo del progetto tra mister e società.

La notizia sul sito della S.S.Lazio

https://www.sslazio.it/it/news/eventi/maurizio-sarri-in-visita-al-training-center-s-s-lazio

La presentazione di Maurizio Sarri

C'è la data della presentazione del neo allenatore della Lazio. Forse una comunicazione che nessuno attendeva per la giornata odierna invece la società stupisce tutti dimostrando quanto stia pianificando al dettaglio ogni passo del progetto che vedrà protagonista Maurizio Sarri. L'allenatore toscano verrà presentato il giorno 10 luglio presso il Training Center S.S.Lazio. Non resta che attendere per rivedere Sarri di nuovo con l'aquila sul petto.