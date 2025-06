Classifica espulsioni a favore e contro, la Lazio in vetta

Terminata la stagione di Serie A iniziano i primi bilanci anche sul fronte arbitrale che hanno contraddistinto la stagione appena trascorsa. L'ex arbitro Gianpaolo Calverese ha stilato una classifica sulle espulsioni a favore e contro in campionato, annotando il maggior numero di cartellini rossi subiti o a favore di ogni squadra della Serie A.

La Lazio è in vetta alla classifica, prendendo parte a ben 21 esplusioni totali su 77, tra cartellini rossi a favore e contro. È infatti la prima squadra ad aver avuto più rossi a favore in questa stagione, ma anche il secondo club quest'anno ad averne subiti di più, con 7 totali a pari merito con Como e Lecce.

Ma quanti sono stati gli espulsi in questo campionato? E soprattutto lo sapete che una squadra detiene circa un terzo del totale dei cartellini rossi estratti in tutta la Serie A, considerando ovviamente sia quelli a favore che quelli contro. È la Lazio, che con 14 espulsioni a favore e 7 contro, ha toccato quota 21 su 77 totali, più del 27%. Un dato impressionante, soprattutto se si considera che Milan, Inter, Napoli, Atalanta (0:35) e Juve, sommando tutte le espulsioni a favore e quindi i cartellini rossi infitti agli avversari, non arrivano neppure al dato della Lazio. Si fermano complessivamente a 13, uno in meno. Ed anche la seconda e la terza squadra ad aver fatto espellere di più sono a distanza siderale, meno della metà. Infatti Fiorentina e Roma, rispettivamente con 7 e 6 rossi a favore, (1:02) sono le altre due squadre sul podio. Per quanto riguarda le espulsioni contro, (1:07) è il Verona a guidare la classifica con 9 cartellini. Il giallo-blu sono seguiti da (1:12) Como, Lazio e Lecce a pari merito, a quota 7 rossi ricevuti. Sempre lato Lazio ci sono due calciatori in vetta alla classifica dell'espulsione, Romagnoli e Belayhane, con due cartellini a testa, anche se il calciatore francese-marocchino ha ricevuto un'espulsione per doppio giallo quando era al Verona.