Pablo Torre piace alla Lazio: oggi una sua intervista

Nelle ultimissime ore è circolata la notizia di un forte interesse da parte della Lazio per un giovane talento spagnolo: Pablo Torre. Interessante ed estroso calciatore che gioca nel ruolo di centrale, trequartista e all'occorrenza anche ala sulla fascia sinistra.

La sua migliore stagione del 2021-2022 con la maglia del Racing Santader, per lui due anni con la maglia verde-bianco collezionando 55 presenze e 14 gol. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione del Barcellona, società che lo ha poi acquistato esattamente tre anni fa. Su di lui adesso c'è il club di Claudio Lotito, che vuole strapparlo ai blaugrana.

Pablo Torre e le sue parole su X

I contatti e la trattativa

Una trattativa concreta sbucata dal nulla quella tra Lazio e Barcellona per Pablo Torre. La stampa ha parlato infatti non di un interessamento ne tanto meno di un sondaggio ma di un vero e proprio affondo da parte del club capitolino che ha iniziato ad avviare una trattativa con i blaugrana per il giovane centrocampista spagnolo. Quest'ultimo è valutato circa 6 milioni, questa la richiesta che arriva dalla Spagna per lasciar partire il giocatore.

Buoni i numeri di Pablo Torre in questa stagione, le partite giocate sono state 10 ed i gol 3. Numeri importanti considerando la grande squadra che è il Barcellona.