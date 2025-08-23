Women's cup, Piemonte: "Male il primo tempo, nel secondo abbiamo giocato da Lazio"

Una serata straordinaria per le biancocelesti di Grassadonia. I preziosi tre punti conquistati contro il Napoli portano la Lazio al vertice del Girone A della Women's cup, a pari punti con la Juventus, reduce dalla vittoria contro il Parma e prossima avversaria delle aquilotte.

Al termine della sfida contro il Napoli l'attaccante biancoceleste Martina Piemonte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio, di seguito le sue parole.

Era importante portarla a casa. Abbiamo iniziato il primo tempo male, nel secondo ci ha rimesso apposto abbiamo giocato da Lazio, portando a casa il risultato. Eravamo sempre in ritardo nelle uscite. ci siamo rimesse apposto, e abbiamo iniziato il secondo tempo come si doveva.

Ci stanno partite cosi. è la prima e dobbiamo prendere esempio da questa prima partita, ma la cosa che mi è piaciuta è la squadra, quelle che sono entrate che hanno cambiato la partita.

Quest'anno non sarà come lo scorso anno, si sono tutte rinforzare. La Juve è la favorita, ma quest'anno non siamo più le new entry, vogliamo dire la nostra e giocheremo da Lazio come abbiamo fatto oggi.