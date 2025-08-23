Women's cup, Grassadonia: "Salviamo la voglia di combattere fino in fondo, ma..."

Le dichiarazioni di mister Grassadonia al termine di Lazio-Napoli di Women's cup, vinta in rimonta dalle biancocelesti per le 2-1 grazie alle reti di Karczewska e Visentin.

Abbiamo sofferto tanto. Il campionato si è alzato tanto, tutte si sono rinforzate, come testimoniato ieri. Sappiamo che siamo un cantiere aperto dove c'è ancora da lavorare. Salviamo la voglia di combattere fino in fondo, abbiamo cambiato struttura ma bisogna leggere tante situazioni, come il fatto di dover giocare da squadra e non in maniera singola. Troppi personalismi. Bisogna lavorare tanto. Bisogna dare tempo a chi è arrivato da poco e cosa chiediamo nel calcio italiano. Dobbiamo prendere spunto e migliorare.

Siamo certi che abbiamo migliorato la squadra e che ci sia da pagare un pedaggio per le nuove, che stanno lavorando tanto ma che sono ancora indietro. Recuperare una partita cosi vuol dire che la squadra ha carattere, lo ha sempre avuto. La squadra si è ben comportata.

Sappiamo che lo scorso anno abbiamo fatto bene, ma dobbiamo capire che è un altro campionato. Questa partita ci servirà, la analizzeremo fino in fondo.