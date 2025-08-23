Immobile si ferma per infortunio nella sfida contro la Roma

Debutto amarissimo quello di Ciro Immobile. Tanto atteso il suo ritorno nel match importante dello stadio Olimpico tra Roma e Bologna ma per l'attaccante campano una partita durata meno di mezz'ora a causa di un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. La sua prestazione stava procedendo abbastanza bene, tanta corsa e tanto lavoro per la squadra senza riuscire ad esser però mai incisivo in fase offensiva.

L'infortunio di Immobile

Uno dei tanti scatti in profondità da parte dell'attaccante ex Lazio ma con un esito improvviso: infortunio. Immediatamente la sensazione da parte di tutti di un infortunio serio. Ciro Immobile infatti ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per il problema muscolare che sembra interessare la zona inguine-coscia. Nelle prossime ore la consistenza dell'infortunio sarà più chiara.

La prestazione del numero 17

Poco meno di mezz'ora, tanta fame per Ciro Immobile che non si è risparmiato un attimo nonostante le sue 35 primavere. Tanto lavoro per la squadra e il solito ruolo di collante tra centrocampo ed attacco. Sconsolati compagni e allenatore per l'uscita di Immobile. A sostituirlo Castro.