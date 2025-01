Braga-Lazio | Zazza nel post: “La notte più bella della mia vita, Baroni mi ha detto…”

All’Estadio Municipal di Braga è appena stato siglato il triplice fischio: è terminata Braga-Lazio con il risultato di 1-0 per i portoghesi. Le due squadre avevano preparato meticolosamente il match che rappresentava una serata importante per entrambe: la chiusura di un percorso importante durato più di 4 mesi. Al termine del match, terminato 1-0 per i portoghesi, ai microfoni di LSC, è intervenuto il giovane Matteo Zazza, calciatore della Primavera biancoceleste che, proprio stasera, ha vissuto la grande emozione di esordire in prima squadra con l’aquila sul petto.

Le parole di Zazza a LSC

Sulla partita