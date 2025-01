Braga-Lazio | Gila nel post: “Partita difficile…mi è piaciuto cambiare ruolo”

È appena terminata la settima partita di Europa League per Lazio e Braga, una sfida sentita, calda e disputata nel difficile campo dell’Estadio Municipal davanti ai tifosi portoghesi e biancocelesti. Il percorso della Lazio in Europa League, finora, è stato assolutamente soddisfacente con 19 punti, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante le numerose assenze e una qualificazione già centrata, la squadra di Baroni ha tentato di raggiungere una vittoria per terminare al meglio un percorso, aldilà di stasera, assolutamente positivo. Al termine del match, terminato 1-0 per i portoghesi, ai microfoni di LSC, è intervenuto il calciatore della Lazio Mario Gila.

Le parole di Gila nella prossima pagina