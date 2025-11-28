Milan-Lazio, Allegri scioglie i dubbi su Pulisic: i dettagli
Proprio in questi minuti Massimiliano Allegri ha sciolto tutti i dubbi riguardo la questione Pulisic: a riportarlo è Calciomercato.com
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball
È tutto pronto per Milan-Lazio, mancano poco più di ventiquattr‘ore al fischio d’inizio: i biancocelesti possono contare sul recupero di Castellanos ma dovranno fare a meno di Cataldi, vista l‘indisponibilità di Rovella si tratta di un’assenza importante.
Milan-Lazio, la decisione su Pulisic
È arrivato il verdetto definitivo per i rossoneri: Pulisic non farà parte della lista dei convocati, dunque sarà costretto a saltare il match per un affaticamento muscolare. A riportarlo è Calciomercato.com.