Milan-Lazio, Allegri scioglie i dubbi su Pulisic: i dettagli

È tutto pronto per Milan-Lazio, mancano poco più di ventiquattr‘ore al fischio d’inizio: i biancocelesti possono contare sul recupero di Castellanos ma dovranno fare a meno di Cataldi, vista l‘indisponibilità di Rovella si tratta di un’assenza importante.

Depositphotos

Milan-Lazio, la decisione su Pulisic

È arrivato il verdetto definitivo per i rossoneri: Pulisic non farà parte della lista dei convocati, dunque sarà costretto a saltare il match per un affaticamento muscolare. A riportarlo è Calciomercato.com.