Tavares in uscita già a gennaio? L'Arabia è una soluzione possibile

Piano piano si sta entrando nel vivo della stagione, in una settimana la Lazio affronterà due volte il Milan e chiuderà con il Bologna di Italiano che è in formissima. Non è stata fatta chiarezza da parte della società sul fronte calciomercato, Sarri avrebbe bisogno di rinforzi viste le mille problematiche legate agli infortuni. In vista del prossimo mercato estivo, qualche calciatore potrebbe partire già a gennaio: uno dei candidati è proprio Nuno Tavares.

Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Calciomercato Lazio, interessamenti dall'Arabia Saudita per Nuno Tavares

Secondo quanto riportato da Radio Laziale, sono stati avviati i primi contatti con alcuni club arabi per Nuno Tavares. In questo momento i club di Premier League non sembrerebbero interessati al terzino portoghese, inoltre il ragazzo non disdegnerebbe la destinazione araba.

