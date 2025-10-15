Petrucci: “Fui vicepresidente della Roma per un’idea di Andreotti, ma ero un vero lazialotto”
Gianni Petrucci, ex vicepresidente della Roma, ricorda la sua fede laziale in un’intervista a La Gazzetta dello Sport
Gianni Petrucci ha compiuto ottant’anni quest’anno e, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto ripercorrere alcuni momenti più importanti della sua carriera. Petrucci è stato presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013, anno nel quale è diventato anche presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Nella sua intervista ha avuto modo di ricordare anche la sua fede laziale, nonostante il ruolo di vicepresidente della Roma, e alcuni suoi ricordi legati alla Lazio.
Petrucci e la Lazio
“È stato vicepresidente della Roma da laziale?”
Un’idea di Andreotti. Mesi di contestazione e due vigilantes che mi seguivano ovunque. Io laziale da sempre? Lazialotto. Andavo a salutare la squadra che partiva per le trasferte dalla stazione Termini, seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ricordo il goal di Seghedoni annullato in un Lazio-Napoli perché c’era un buco nella rete e così la palla uscì dalla porta dopo che vi era entrata. Ero in curva, come sempre.