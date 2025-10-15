Atalanta-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni arbitrali della 7° giornata
L'AIA ha svelato la designazione arbitrale di Atalanta-Lazio: ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti
Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la settima giornata di campionato farà visita all'Atalanta, domenica 19 ottobre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.
La composizione arbitrale per Atalanta-Lazio
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio, sfida valida per la 7° giornata di Serie A, all'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Politi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR sarà presente Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Francesco Meraviglia all'AVAR della sezione di Pistoia.
Le designazioni della 7° giornata
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI