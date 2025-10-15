Atalanta-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni arbitrali della 7° giornata

L'AIA ha svelato la designazione arbitrale di Atalanta-Lazio: ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti

Ginevra Sforza /

Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la settima giornata di campionato farà visita all'Atalanta, domenica 19 ottobre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.

La composizione arbitrale per Atalanta-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio, sfida valida per la 7° giornata di Serie A, all'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Politi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR sarà presente Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Francesco Meraviglia all'AVAR della sezione di Pistoia. 

Le designazioni della 7° giornata

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

 

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

 

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

 

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

 

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

 

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

 

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

 

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

