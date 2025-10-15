Atalanta-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni arbitrali della 7° giornata

Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la settima giornata di campionato farà visita all'Atalanta, domenica 19 ottobre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.

La composizione arbitrale per Atalanta-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio, sfida valida per la 7° giornata di Serie A, all'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Politi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR sarà presente Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Francesco Meraviglia all'AVAR della sezione di Pistoia.

Le designazioni della 7° giornata

LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI

PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: DOVERI

AVAR: MAGGIONI

ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

COMO – JUVENTUS h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA

IV: ZUFFERLI

VAR: MARESCA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV: TURRINI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

GENOA – PARMA h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV: PAIRETTO

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

MILAN – FIORENTINA h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – BAHRI

IV: ARENA

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV: ZANOTTI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI