Festa amara per Hysaj: fuori anche dall’ultima gara del 2025

HYSAJ ESCLUSO NELLA NOTTE DELLA RIVINCITA CONTRO IL MILAN

La Lazio si è presa la sua vendetta sportiva sul Milan, eliminandolo dalla Coppa Italia dopo il ko di San Siro in campionato. Una serata speciale all’Olimpico, carica di emozioni e desiderata dal gruppo biancoceleste, che però Elseid Hysaj ha potuto vivere soltanto da spettatore. Il terzino, come sottolinea il Corriere dello Sport, aveva nell’ottavo di finale l’ultima occasione utile per scendere in campo nel 2025, ma non è riuscito neppure a strappare una convocazione.

LISTA BLOCCATA, FUTURO IN BILICO: A GENNAIO SI RIAPRONO GLI SCENARI

Escluso dalla lista Serie A per far posto a Dele-Bashiru, reintegrato dopo l’infortunio, Hysaj poteva trovare spazio almeno in Coppa Italia. Sarri però non gli ha concesso alcuna chance, rinviando di fatto il suo ritorno in campo al 2 gennaio, quando la sessione invernale permetterà di modificare liberamente le liste. Una finestra che potrebbe segnare anche il suo addio alla Lazio: il Corriere dello Sport ricorda come si fossero già mossi gli iraniani del Persepolis, e un eventuale trasferimento — in Italia o all’estero — metterebbe fine a una lunga avventura iniziata nel 2021.