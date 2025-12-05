Lazio, testa al campionato: Sarri spera nei recuperi

VERSO BOLOGNA E PARMA: DUE TEST DECISIVI PER SARRI

Archiviato il brillante successo in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio ha già voltato pagina. Il calendario propone due impegni delicati: prima la sfida di domenica contro il Bologna di Italiano, poi la trasferta di Parma nel turno successivo. Due partite cruciali per la rincorsa biancoceleste, che arrivano mentre Sarri continua a fare i conti con un’emergenza che non accenna a diminuire.

SARRI ASPETTA CATALDI, BUONE NOTIZIE PER ROVELLA

La speranza del tecnico è quella di recuperare almeno Danilo Cataldi per una delle due sfide. Il centrocampista, come riportato dal Corriere dello Sport, ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro durante la gara contro il Lecce. Sta seguendo il percorso riabilitativo previsto e nei prossimi giorni sosterrà un test in campo per valutare la risposta del muscolo: difficile vederlo in campo contro il Bologna, più probabile una convocazione per Parma. Prosegue invece senza intoppi il recupero di Rovella, che rientrerà a gennaio dopo l'intervento per la pubalgia.