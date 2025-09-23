Giudice sportivo, sanzioni per i club Lazio e Roma
Ammende pesanti dopo il derby: colpite Roma e Lazio per i comportamenti dei tifosi
Si comunicano i verdetti delle gare elencate, con riserva di ulteriori decisioni dopo la verifica delle posizioni dei calciatori coinvolti: Lazio-Roma 0-1.
Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, con l’assistenza di Stefania Ginesio e del rappresentante A.I.A. Carlo Moretti, nella riunione del 23 settembre 2025, ha stabilito le seguenti disposizioni:
Multe inflitte a Roma e Lazio
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMAper avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.