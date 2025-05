Inchiesta Ultras: Squalificati una giornata Inzaghi e Calhanoglu, multe a Inter e Milan

La notizia di maggior rilievo di questo 1° maggio arriva dalla Procura Federale in merito all'Inchiesta Ultras legata alle curve milanesi in cui sono state coinvolte anche Milan ed Inter.

Inchiesta Ultras: Inzaghi e Chalanoglu fermati una giornata, tutte le multe

Simone Inzaghi - Depositphotos

Attraverso un comunicato della FIGC sono state emesse le sanzioni e le squalifiche dopo che Milan, Inter e i tesserati hanno optato per la via del patteggiamento con la Procura Federale in merito ai fatti emersi durante l'Inchiesta Ultras Doppia Curva.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ed il calciatore Hakan Calhanoglu sono stati squalificati per una giornata più ammenda per aver violato “il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.

Queste tutte le multe e sanzioni emesse dalla FIGC, come si legge sul comunicato ufficiale:

x 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda per il Sig. Hakan CALHANOGLU

× 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI,

× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Claudio SALA,

× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano SILVA,

× € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Javier Adelmar ZANETTI,

× 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda per il Sig. Fabio PANSA,

× € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

× € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A

Il comunicato della FIGC

Per leggere il comunicato integrale della FIGC in merito alla vicenda (clicca qui)