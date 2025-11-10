Attenta Lazio, rischi il secondo anno senza Europa: ecco quando era accaduto l'ultima volta

Una sconfitta a Como, una a Sassuolo e un'altra nel derby della Capitale, ad eccezione della vittoria all'Olimpico contro il Verona, la rosa biancoceleste non è riuscita a portarsi a casa molti punti nelle prime 4 giornate del Campionato di Serie A, tuttavia, dall'incontro a casa del Genoa sembra essere cambiato l'atteggiamento, tanto che la Lazio è riuscita a pareggiare contro Torino (uscita trionfante dai match contro Roma e Napoli) e Atalanta, ma non solo ha anche sconfitto la Juventus allo stadio Olimpico, merito del pallone mandato in rete da Toma Basic. In queste 11 giornate le aquile sono riuscite a conquistare 15 punti ed ora si trovano soltanto 4 lunghezze dal posto valido per l'accesso in Conference League, al momento occupato dalla Juventus. Un buon risultato se non fosse che tutte le squadre si trovano ad una distanza di punti abbastanza ravvicinata e, per evitare un'altra stagione senza Coppe, la Lazio non può più permettersi passi falsi.

Le ultime due stagioni consecutive senza qualificazione in Europa

Quest'anno il Campionato è molto particolare, infatti, le squadre non si trovano a tanti punti di distanza l'una dall'altra, basti pensare che le aquile sono sotto soltanto di 9 punti dall'Inter, che al momento governa la classifica. È proprio questo dato a spaventare, infatti, molti club si sono rinforzati, come il Como che si trova in 7a posizione e non lascerà la Lazio sorpassarlo tanto facilmente, mentre altri potrebbero star vivendo soltanto un momento negativo, come l'Atalanta che si trova 2 punti al di sotto della formazione del Comandante. Adesso la rosa biancoceleste deve rimanere concentrata e tentare di portarsi sempre a casa un buon risultato, per non rischiare di vivere un altro anno senza giocare in Europa. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ultima volta che la squadra aveva mancato per due stagioni consecutive la qualificazione nelle competizioni europee risale al biennio 2005/2006 e 2006/2007, a causa della 13a posizione conquistata nel 2004/2005 e della 16a raggiunta l'anno successivo, rispettivamente con 44 e 32 punti.

Nella pagina e successiva i prossimi impegni delle aquile