Lazio, Paradiso si sfoga: "La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso..."

Il cantante Tommaso Paradiso, grande tifoso del club biancoceleste, si è sfogato ai microfoni di Radiosei ed ha lanciato un appello a tutti i tifosi laziali al termine dell'incontro della Lazio allo stadio di San Siro contro l'Inter, partita valida per l'11a giornata del Campionato di Serie A e terminata con la sconfitta delle aquile.

Sento gente che nonostante sappia tutto, conosce palesemente la gravità della situazione della Lazio, riesce a parlare della squadra e di particolari di campo. Cari laziali vogliamo accettare tutto questo? Se la risposta è sì va bene, ma sappiate che stiamo scendendo. Abbiamo preso coscienza di essere sempre più piccoli e ridimensionati? Va bene, stiamo cadendo in basso, stiamo sempre più scendendo e voi parlate del campo e dei calci d’angolo. La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso, se vogliamo vivere per sempre in questo modo sto con voi. Oppure vogliamo far vedere e mostrare davvero in che condizioni è questa società? Il modello di gestione di Lotito, che per un periodo è andato anche bene, è finito. Ora ci si attacca al Flaminio perché è l’unica speranza che c’è per avere maggiori risorse economiche.