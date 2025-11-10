Lazio, Paradiso si sfoga: "La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso..."
Tommaso Paradiso si è sfogato ai microfoni di Radiosei in seguito alla sconfitta della rosa biancoceleste contro l'Inter
Il cantante Tommaso Paradiso, grande tifoso del club biancoceleste, si è sfogato ai microfoni di Radiosei ed ha lanciato un appello a tutti i tifosi laziali al termine dell'incontro della Lazio allo stadio di San Siro contro l'Inter, partita valida per l'11a giornata del Campionato di Serie A e terminata con la sconfitta delle aquile.
L'appello ai tifosi laziali fatto dal cantante Tommaso Paradiso ai microfoni di Radiosei
Sento gente che nonostante sappia tutto, conosce palesemente la gravità della situazione della Lazio, riesce a parlare della squadra e di particolari di campo. Cari laziali vogliamo accettare tutto questo? Se la risposta è sì va bene, ma sappiate che stiamo scendendo. Abbiamo preso coscienza di essere sempre più piccoli e ridimensionati? Va bene, stiamo cadendo in basso, stiamo sempre più scendendo e voi parlate del campo e dei calci d’angolo. La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso, se vogliamo vivere per sempre in questo modo sto con voi. Oppure vogliamo far vedere e mostrare davvero in che condizioni è questa società? Il modello di gestione di Lotito, che per un periodo è andato anche bene, è finito. Ora ci si attacca al Flaminio perché è l’unica speranza che c’è per avere maggiori risorse economiche.
