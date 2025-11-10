Calciomercato Lazio, il Comandante richiede quattro profili per rinforzare la rosa: ecco quali

La sessione di calciomercato invernale si avvicina sempre di più e adesso poter svolgere una degna campagna acquisti sembra essere l'unica speranza, infatti, nonostante le buone prestazioni mostrate in campo nelle ultime partite di Serie A, è evidente il bisogno di rinforzi della rosa biancoceleste, soprattutto nel reparto offensivo.

I profili richiesti dal Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Comandante Maurizio Sarri vorrebbe far arrivare almeno quattro profili durante il mercato di gennaio, vale a dire una mezzala, un terzino, un regista (visti i problemi fisici di Nicolò Rovella) e, soprattutto, Lorenzo Insigne, che attualmente è ancora svincolato e sembra star aspettando soltanto la Lazio per potersi riunire al suo ex mister. Ci sono molti dubbi riguardo la sessione di mercato, infatti, non si sa ancora se sarà a parametro zero o libero, ma non solo, nel caso in cui si potrà svolgere la campagna acquisti bisognerà valutare se la Società riuscirà ad accontentare il tecnico, tuttavia, al momento la tifoseria laziale non può far altro che sperare.

