Abbonamenti Lazio, a breve il lancio della campagna per la prossima stagione

Ritrovare l’orgoglio e l’Olimpico

Dopo due settimi posti consecutivi, la Lazio riparte da Maurizio Sarri, al quale spetta il compito – non semplice ma stimolante – di riportare la squadra tra le protagoniste del campionato e nelle competizioni europee di alto livello. Un obiettivo ambizioso che passa anche dall’Olimpico, diventato nella scorsa stagione un terreno complicato per i biancocelesti. La speranza è che il tecnico toscano riesca a invertire la tendenza, restituendo solidità e entusiasmo anche nelle gare casalinghe, con l’aiuto fondamentale del tifo laziale.

Abbonamenti, fiducia e passione da riconfermare