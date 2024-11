Il messaggio di Noslin ai tifosi: "Quella sensazione di segnare..."

La Lazio è pronta a sfidare il Porto domani in Europa League: nel pomeriggio hanno parlato Baroni e Nuno Tavares, il programma dei biancocelesti proseguirà con la rifinitura a Formello. Il mister non potrà contare su Noslin, ancora indisponibile per l'espulsione rimediata alla prima giornata con la Dinamo Kiev; tornerà nella prossima giornata quando la Lazio affronterà il Ludogorets. L'esterno olandese sin qui ha segnato due gol in Serie A, il suo potenziale deve ancora uscire del tutto. In questo momento è arrivato un suo messaggio ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram.

Il messaggio di Noslin ai tifosi della Lazio

Quella sensazione di segnare davanti ai tifosi all'Olimpico.

Il post Instagram