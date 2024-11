CONFERENZA NUNO TAVARES - "E' una sfida da Champions, io posso migliorare ancora"

Vigilia della sfida di Europa League che vede la Lazio ospitare il Porto di Vitor Bruno. Insieme al tecnico Marco Baroni, ha preso la parola il terzino lusitano Nuno Tavares.

Domani sarà un test per la fase difensiva, quali differenze hai trovato qua rispetto al calcio portoghese e inglese?

Non sarà una partita difensiva perchè noi siamo una squadra compatta e abbiamo fiducia nei nostri mezzi. E' difficile giocare contro squadre che non lottano per il titolo perchè sono molto chiuse, quando due squadre che vogliono vincere lasciano più spazi come successo fra Real Madrid e Milan. Noi abbiamo fatto tanti test come contro i rossoneri, il Torino o la Fiorentina. Dobbiamo far parlare il campo

Quanto ti ha aiutato lo staff e un gruppo così unito ad ambientarti?

Il mio arrivo è stato facile grazie a dei giocatori fantastici, il segreto è credere nella squadra e in campo si vede. Senza tutti loro non avrei questi numeri

Ti aspetti la convocazione dalla nazionale portoghese?

Ci penso ma non è un chiodo fisso, sto giocando in un grande club trovando continuità di rendimento e quindi se succede sono contento

Avevi detto di ispirarti a Cancelo e Alaba, che livello hai raggiunto ad oggi?

Cancelo è un piacere vederlo ma mi sento più Alaba anche se ora gioca al centro. Ho sentito la dichiarazione di Lotito e dimostra quanto mi hanno voluto alla Lazio. Non so dire che livello ho raggiunto, io voglio sempre migliorare per dare di più

Qualche tuo compagno ti ha chiesto qualcosa sul Porto?

Nessuno mi ha chiesto niente perchè sono una squadra di livello mondiale che tutti conoscono

Domani si affrontano due squadre da Champions League?

Parliamo di due squadre di quel livello, stanno entrambe lottando per entrarci perchè quella è la loro dimensione

Nello spogliatoio parlate di quale obiettivo volete raggiungere?

Non se ne parla, noi dobbiamo arrivare più lontano possibile sia in Serie A che in Europa League. Siamo un grande club e dobbiamo sempre guardare alla prima della classe

Dal punto di vista arbitrale quanto è diversa la Serie A?