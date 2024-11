CONFERENZA BARONI: "Col Porto serve una prova di livello. Tavares giocherà. E sui portieri..."

Vigilia di Europa League in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni in conferenza stampa ha così presentato la sfida dell'Olimpico contro il Porto (fischio d'inizio alle ore 21.00).

“Cerchiamo di mettere in campo la formazione anche in base alle condizioni dei calciatori; seguendo questa logica noi vogliamo fare bene, è una partita importante, bella e difficile perché giochiamo contro un avversario di livello. Per noi è un test e dobbiamo affrontarlo con una prestazione di alto livello”.

CONFRONTI CON LE BIG

“Siamo consapevoli del valore di queste gare, sono partite che ti fanno crescere e ti danno spessore. Servono prove di grande livello, senza sbagliare, così da poter fronteggiare l'avversario. La capacità di soffrire vista è legata a quanto ci spendiamo in campo, c'è voglia di fare questo, c'è compattezza. La squadra sa anche cambiare registro durante le sfide. Non sempre si può costruire, avere il dominio o andare in pressione alta. Serve sempre attenzione e domani ne servirà tanta, loro hanno bravi calciatori, dovremo concedere poco spazio e andare in pressione sulla palla”.

“Abbiamo poco tempo per preparare le gare. Il Porto usa molto bene gli esterni, ha palleggio corto ma sa anche andare in profondità con grande efficacia. Servirà, ripeto, una gara di livello. Sicuramente sarà una partita bella, anche aperta, ma bella”.

SCELTE DI FORMAZIONE

“Sui portieri mi ero già espresso. Il nostro titolare è Provedel, ma quando ci sono le condizioni, come faccio con tutti gli altri, do una chance. Tutti dobbiamo crescere e soprattutto in quel ruolo non ci sono molti spazi, è quasi impossibile cambiare. Mi prendo questo ultimo allenamento per decidere. Il possibile avvicendamento non cambia le gerarchie, ma è un'opportunità. Nuno è qua, sicuramente sarà della partita, considerando anche che l'ultima gara non l'ha giocata per squalifica. Sulla formazione devo fare qualche riflessione. Abbiamo qualche acciacco, dovuto alle tante gare ravvicinate; ora mancano queste due sfide per chiudere un ciclo di 7 impegni in 21 giorni. L'attenzione mia, dello staff medico e dei miei collaboratori deve essere focalizzata sulla gestione delle risorse”.

"Noi viviamo di grandi opportunità. Sapevamo benissimo delle qualità di Nuno, noi cerchiamo solo di mettere i calciatori nelle condizioni di rendere al massimo; questo è l'obiettivo primario. Se fa bene il singolo, fa bene il gruppo. Le occasioni che ci da la vita ce le prendiamo e non dobbiamo sbagliarle". “Abbiamo tracciato una linea guida, io ho sempre cercato di proporre un calcio di coraggio, fatto di lavoro ed emotività. Mi piacciono le squadre con queste caratteristiche. Ho trovato una partecipazione straordinaria da parte dei ragazzi. La squadra ha capito la proposta e la sta seguendo. Dobbiamo lavorare ancora tanto per creare un'identità forte, servono partite di livello e domani ne avremo una”.

SULLE AMBIZIONI

"Ambizione? Si torna al discorso dell'opportunità. Nel nostro lavoro ogni due giorni abbiamo una chance. L'ambizione va curata in ogni momento, nella dedizione, nell'attenzione, nel lavoro. Questo per me significa essere ambiziosi e anche la squadra deve trasformare l'ambizione nel lavoro, nella cura del dettaglio, nella voglia di misurarsi e crescere. Il percorso è più importante dell'arrivo".

SFIDA ALL'OLIMPICO