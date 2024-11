FORMELLO - Sarà turnover col Porto: otto cambi per la Lazio

Dopo la vittoria con il Cagliari, la Lazio è pronta a tuffarsi in Europa League. I biancocelesti comandano attualmente la classifica generale e domani allo Stadio Olimpico farà visita il Porto. La squadra di Victor Bruno è seconda nel campionato portoghese mentre nel torneo continentale ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate.

Le immagini da Formello

Formello Lazio

La rifinitura della Lazio in vista del Porto

Allenamento scattato intorno alle ore 17 con Marco Baroni che può contare sul gruppo al completo. Da valutare la condizione di diversi giocatori e per questa ragione il tecnico schiererà un undici inedito che gli fa raggiungere quota dodici formazioni diverse in quindici partite totali da inizio stagione. Riscaldamento personalizzato per Patric e Dia che si sono uniti al gruppo per il lavoro atletico. Lo spagnolo si è nuovamente defilato durante le prove tattiche per un lavoro differenziato insieme a Mario Gila, semplice gestione delle energie per i due difensori che domani partiranno dalla panchina. Saranno otto i cambi rispetto alla vittoria di Cagliari partendo già dalla porta con il ritorno di Mandas a protezione dei pali. Al centro della retroguardia seconda volta dal primo minuto per Gigot che affiancherà Romagnoli, fascia destra a Marusic mentre Nuno Tavares occuperà la corsia mancina. In mezzo al campo straordinari per Guendouzi, con il francese è il turno di Vecino che vince il ballottaggio con Dele-Bashiru. Dopo due settimane si riprende una maglia da titolare Zaccagni con Tchaouna sul versante opposto e Pedro a muoversi da trequartista. Davanti il ballottaggio vede favorito Castellanos su Dia. Aggregati alla prima squadra anche i fuori rosa Hysaj, Basic, Akpa Akpro e Diego Gonzalez.

LAZIO 4-2-3-1: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.