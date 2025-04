Lazio-Bodo Glimt, Zaccagni nel post: “Siamo distrutti. Non abbiamo mollato, ma il rammarico…”

Alle ore 21.00 è iniziata la sfida Lazio-Bodo Glimt, sfida valida per i quarti di finale di Europa League, una partita attesa dai biancocelesti, soprattutto considerando la difficile trasferta europea della settimana scorsa e i due goal subiti in Norvegia che hanno, indubbiamente, complicato il percorso europeo della Lazio. La squadra di Baroni, dopo una settimana impegnativa, quindi, torna all’Olimpico, finalmente davanti ai propri tifosi, per portare in alto i colori biancocelesti e cambiare le sorti della propria stagione. Nonostante una partita perfetta della Lazio, compresi i supplementari con cui la squadra era riuscita a rimontare, i rigori sbagliati di Noslin, Tchaouna e Taty impediscono l’accesso alla semifinale. Al termine della partita, conclusasi con il risultato di è intervenuto a Sky il calciatore biancoceleste Zaccagni.

Zaccagni a Sky

Sulla partita

Siamo distrutti perché stasera abbiamo dato tutto e fatto tutto quello che dovevamo fare, dovevamo fare attenzione sul goal subito allo scadere del primo tempo supplementare. Ci dispiace tanto. Il rammarico è che abbiamo fatto una partita quasi perfetta, ci ferisce questo. Sono stati 120 minuti ad alta intensità senza mai mollare, quello che ci aveva chiesto il mister. Dobbiamo essere più bravi noi più vecchi e il mister per ripartire. Da capitano, mai come questa sera, posso essere orgoglioso della squadra. Abbiamo lasciato tutto quello che avevamo suol campo. I tifosi sono fantastici, ci fa male per loro. Dobbiamo archiviare tutto il prima possibile.

Sulla reazione di Guendouzi dopo gli errori dal dischetto