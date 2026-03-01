D'Aversa: "Sapevamo che la Lazio stringeva il campo, è una squadra forte"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, il mister D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Le dichiarazioni del mister D'Aversa a Sky Sport

C'è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci.

Siamo partiti un po’ contratti, ma per 70 minuti abbiamo fatto una buona gara. Ho fatto capire e a loro che sono venuto qui perché convinto di avere un gruppo di giocatori forti. Non si è fatto ancora nulla. Abbiamo fatto una gran partita per 70 minuti, hanno segnato i due attaccanti, ma il merito è di tutta la squadra. Hanno interpretato quei tre concetti basilari che gli abbiamo dato per affrontare la partita in un ottimo modo.

Zapata e Simeone? Hanno fatto una gara impressionante. Nelle decisioni dipende anche dall’avversario. Simeone ha giocato sulla trequarti inizialmente, perché sapevamo che potevano di poter trovare libertà in quelle zone di campo. Un allenatore valuta sempre il lavoro settimanale, e mi hanno dimostrato di poter giocare insieme. La scelta è stata semplice.

La gara? Il merito è loro. Sapevamo, analizzando la Lazio, che stringevano molto il campo. Sotto quel punto di vista abbiamo preparato la gara su tre concetti. Sono stati bravi a interpretarli, non era semplice in una settimana riportare quello che ho chiesto. I due centrocampisti hanno fatto una grandissima partita. Gineitis è uscito solo perché era ammonito, ma ha fatto una grandissima partita. Zapata a un certo punto del secondo tempo volevo cambiarlo, ma poi ha dimostrato il suo vero valore.

