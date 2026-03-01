Torino-Lazio, Simeone: "La Lazio fa parte della storia della mia famiglia"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

11 gol contro la Lazio? Io cerco di fare sempre gol, poi la Lazio fa parte della storia della mia famiglia. per me è sempre importante giocare contro squadre grandi, mi fa molto piacere. Esultanza? Ho chiesto a mia moglie se c'era un napoletano a Sanremo e mi ha detto Sal Da Vinci, ieri ho visto che ha vinto e allora ho esultato come lui. Zapata? Mi trovo molto bene con lui, ma anche con gli altri. Sono tutti bravi, abbiamo fatto tutti bene oggi