CALCIO, ROCCA: «IL DISSENSO DEI TIFOSI ARRIVA DA LONTANO. TORNEI ALLA MANIFESTAZIONE DI PONTE MILVIO»

«Il dissenso arriva da lontano». Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca , intervistato dal Il Foglio , ricostruisce così il rapporto ormai deteriorato tra la tifoseria della Lazio e il presidente del club Claudio Lotito.

Un dissenso che, secondo il governatore, non sarebbe la conseguenza di eventuali manovre organizzate, ma avrebbe radici autonome e profonde.

Il presidente Rocca ribadisce anche la sua partecipazione alla manifestazione di protesta dei tifosi a Ponte Milvio: «Ci ritornerei, senza se e senza ma».

E aggiunge: «Nessuno è in grado di manipolare 40-50 mila persone».

Il presidente Rocca precisa: «Sull'inchiesta bisogna aspettare la magistratura e le indagini» e precisa di conoscere Masi e Maiolini: «Non penso che Masi e Maiolini siano coinvolti in questa vicenda. Loro li conosco. Bisignani l'ho conosciuto di recente, alla manifestazione del 2 luglio».



Per il presidente Rocca, il nodo resta soprattutto il rapporto tra il presidente della Lazio e la sua tifoseria. «Si è espresso male e in maniera volgare in più occasioni, si è rivolto ai tifosi dando loro degli ‘stronzi’. È un dirigente sportivo, è un senatore. Non è questa la modalità».