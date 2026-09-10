Venezia-Lazio, biglietti settore ospiti: c’è la decisione per i tifosi biancocelesti

La decisione è arrivata. Per Venezia-Lazio, in programma sabato 19 settembre, sono state definite le modalità relative alla vendita dei biglietti per i tifosi biancocelesti che vorranno seguire la squadra al Penzo.

Secondo quanto riportato dall’ONMS, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in sede di GOS e come indicato dalla Questura è stato stabilito che la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lazio sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti.

Venezia-Lazio, la decisione sui biglietti per i tifosi biancocelesti

La disposizione prevede inoltre una condizione precisa per l'acquisto. Come riportato dall’ONMS, la “vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘SS Lazio’, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S.”.

Una misura che definisce quindi le condizioni per i sostenitori biancocelesti intenzionati a raggiungere Venezia per assistere alla partita.

Settore ospiti Venezia-Lazio: necessaria la Fidelity Card

I tifosi della Lazio residenti nella Regione Lazio potranno quindi acquistare il proprio biglietto soltanto per il settore riservato agli ospiti.

Per procedere all'acquisto sarà inoltre necessario essere sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società biancoceleste. In particolare, i laziali potranno acquistare il posto al Penzo solamente con la Millenovecento Fidelity Card, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S.

Nella pagina la determinazione dell'ONMS