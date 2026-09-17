La precisazione di Vocalelli: "Totalmente estraneo"

In uno dei passaggi dell’ordinanza sul caso Lotito e sulle pressioni per fargli cedere la società, anche attraverso notizie false volte a fomentare il pubblico della Lazio, viene riportato il nome di Alessandro Vocalelli, ex direttore del Corriere dello Sport, riguardo un contenuto pubblicato su una pagina Facebook a lui «apparentemente attribuito». Lo stesso Vocalelli smentisce: «Ci tengo a precisare - per evitare e azzerare qualsiasi malinteso - di non aver mai gestito, né a mio nome o addirittura con un nickname, pagine Facebook che si occupano di Lazio; né di aver mai pronunciato o scritto frasi che un anno fa mi sono state impropriamente attribuite e, per la verità, già all’epoca prontamente, seccamente e pubblicamente smentite».

Corriere della Sera