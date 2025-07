La Lazio lavora sulle uscite: due giovani in serie C

In casa Lazio si cerca di abituarsi alla notizia scioccante del blocco sul calciomercato. Difficile accettare una situazione simile, più unica che rara che mai ha riguardato un club di serie A. L'unica notizia positiva è stata la permanenza di Maurizio Sarri, in un momento che vedeva la sua posizione in bilico dopo la pesante novità riguardante il calciomercato. Aria di dimissioni che è durata pochissimo e che ha toccato solo stampa e media.

Adesso i biancocelesti devono resettare il progetto. La priorità è sicuramente mantenere i migliori giocatori in rosa e cercare di cedere i famosi esuberi che da troppo anni la società si porta dietro. La rosa è da ridurre, questa la promessa fatta all'allenatore. Le uscite stanno riguardando anche il settore giovanile, a riportarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha riportato come i capitolini vogliano cedere giovani talenti per farli crescere. Due i nomi in particolare che sembrano direzionati verso la serie C.

I nomi in uscita della Primavera

I profili in uscita riguardano la Primavera e sono due come anticipato da Alfredo Pedullà. Il primo è quello di Matteo Zazza, con lui Marco Nazzaro. Entrambi finiranno tra le file del Team Altamura, club di serie C allenato da Devis Mangia. Da capire la formula con cui avverranno i trasferimenti.

La Lazio sul calciomercato

Rimbomba da giorni la notizia che la Lazio sta facendo di tutto per trattenere i suoi big. Arrivati a questo punto la situazione è sicuramente grave, i biancocelesti non possono operare sul mercato in entrata e l'obiettivo massimo da raggiungere è mantenere al miglior livello possibile la rosa attuale respingendo gli assalti dei club.