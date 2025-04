Il Genoa in casa è una roccaforte: due gol subiti nel 2025

Nel 2025, il Genoa si conferma una delle sei squadre imbattute in casa nel campionato di Serie A. Con cinque vittorie e un pareggio, i rossoblù hanno collezionato lo stesso numero di successi che avevano ottenuto nelle 23 sfide interne precedenti (11 pareggi e 7 sconfitte). Un dato che segna un chiaro miglioramento nel rendimento casalingo, rendendo il Ferraris un fortino quasi inespugnabile.

Una difesa da record

Non solo attacco, ma soprattutto difesa: la squadra ligure è quella che ha incassato meno gol tra le mura amiche nel periodo, con solo due reti subite. Questo dato straordinario evidenzia la solidità della retroguardia rossoblù, che ha saputo mantenere inviolata la propria porta in numerose occasioni, confermando la forza difensiva come uno degli aspetti più brillanti della stagione.

Fraioli

Un rendimento che fa la differenza

Il Genoa ha fatto della solidità difensiva e dei risultati casalinghi il suo punto di forza. Questo rendimento straordinario permette ai rossoblù di restare competitivi, anche contro squadre più blasonate, consolidando il loro status di “bestia nera” in casa. La formazione di quest'anno ha saputo trovare un equilibrio perfetto tra attacco e difesa, e l'imbattibilità casalinga è uno dei principali motivi del loro successo.

Un trend destinato a continuare?

Con queste premesse, non è difficile immaginare che il Genoa possa continuare a fare bene nelle prossime partite interne. Se la squadra mantiene questa solidità difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni in attacco, i tifosi del Ferraris possono sognare una stagione ricca di soddisfazioni.