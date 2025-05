É ufficiale: Huijsen indosserà la maglia del Real Madrid, a beneficiarne é anche la Juventus

Il calciomercato estivo sta per riaprire le porte e molti calciatori hanno già iniziato a preparare le valigie, come ad esempio il calcatore Huijsen, ceduto lo scorso anno dalla Juventus al Bournemouth alla cifra di circa 15,2 milioni, che da come riportato da Dazn, vestirà la maglia del Real Madrid a partire dal 1 giugno 2025. Il difensore, oltre ad essere una pedina che il mister del club spagnolo potrà schierare in campo a partire dalla prossima stagione, sarà a disposizione anche per il Mondiale per club della FIFA, in programma tra giugno e luglio.

Huijsen: l'acquisto del difensore

È ufficiale, il difensore si toglierà la maglia del Bournemouth per indossare quella del Real Madrid. Il trasferimento è costato al club spagnolo circa 50 milioni di sterline, vale a dire 59,5 milioni di euro, cifra presente nella clausola rescissoria inserita nel contratto di Huijsen, inoltre, è stato firmato un contratto che legherà il calciatore alla squadra de La Liga fino al 30 giugno 2030. A beneficiare dell'acquisto sarà anche la Juventus, infatti, dopo la cessione dell'ex bianconero al Bournemouth, il club italiano dovrebbe incassare una percentuale sulla rivendita, pari ad una cifra di circa 7 milioni, tuttavia, da quanto riporta Sky Sport, nelle tasche della Juventus dovrebbero andare soltanto 4 milioni, dato che il 10% stabilito tra i club riguardava la plusvalenza, di circa 40 milioni, e non l'intero incasso sulla cessione.

L'annuncio del Real Madrid per l'acquisto di Huijsen