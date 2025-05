Cesar: “Inter-Lazio gara interessante. Su Baroni…”

Alla vigilia della sfida tra Inter e Lazio, ai microfoni di Derbyderbyderby.it è intervenuto César Aparecido Rodrigues, ex giocatore di entrambe le squadre, che ha condiviso le sue impressioni e aspettative in vista del grande incontro.

Sarà una partita interessante - ha detto il brasiliano - tra due formazioni con moduli diversi ma valori tecnici importanti in campo, in grado di decidere il risultato. Una sfida molto attesa da entrambe le società. Credo nello spettacolo, in una gara giocata a viso aperto, perché con obiettivi così ambiziosi, non ci si può nascondere.